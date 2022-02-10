200 farklı oyunla çocuklar buluştu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde çocuklar 200 farklı oyunla buluştu.

Bandırma Ahmet Obalı Anaokulu’nun kuruculuğu ile gerçekleştirilen “ Hedef 200” Projesi ile çocuklar 200 farklı oyunla buluştu.

Okul öncesi okulların oyun vazgeçilmezdir. Ahmet Obalı Anaokulu öğrencileri önderliğinde gerçekleşen"HEDEF 200" Projesi ile okul öncesi çağındaki çocukların psikomotor, bilişsel, dil, sosyal, duygusal gelişim alanlarına katkı sağlayan 200 farklı oyunun 2021-2022 eğitim öğretim yılında oynanması hedeflendi. Türkiye’nin de farklı bölgelerinden sekiz öğretmenin birlikte yürüttükleri “Hedef 200” projesinde geleneksel oyunlar, kodlama oyunları, interaktif oyunlar, sınıf içi ve bahçe oyunları gibi farklı türde 200 oyun çocuklarla buluşturdu. Ekim ayında başlayan proje kapsamında şubat ayı itibariyle 180 farklı oyun 200 çocukla buluştu. Hedefe sadece 20 oyun kaldı. Bu sayede çocuklar oyun oynayarak; hem en temel ihtiyaçlarından biri olan "Oyun"a doymuş oldular hem de eğitimciler çocuklarda istenilen türde davranış değişimleri sağlamış oldular.