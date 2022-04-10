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1966 Edremitspor Bölgesel Amatör Lig’e yükseldi
2021-2022 sezonu Balıkesir Süper Amatör Lig İl birinciliği maçında 1966 Edremitspor ile Balıkesir Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçı 1966 Edremitspor 1-0 kazanarak Bölgesel Amatör Lig’e yükseldi.
BALIKESİR 10.04.2022, 18:13
2021-2022 sezonu Balıkesir Süper Amatör Lig İl birinciliği maçında 1966 Edremitspor ile Balıkesir Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçı 1966 Edremitspor 1-0 kazanarak Bölgesel Amatör Lig’e yükseldi.
1966 Edremitspor’a Bölgesel Amatör Lig’i getiren golü 66. dakikada Ali Tayfun Akbey attı. 1966 Edremitspor’u yaklaşık 3 bin seyirci destekledi.