15 Temmuz Şehit aileleri ve Gaziler onuruna yemek

Balıkesir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Şehit Aileleri ve Gaziler onuruna yemek düzenlendi.

Yeni Öğretmenevinde yapılan yemeğin ev sahipliğini Vali Hasan Şıldak ve Eşi Fatma Nur Şıldak’ın yaptığı yemekte, Vali Hasan Şıldak, milli iradesine sahip çıkan bir milletin ferdi olmaktan gurur duyduğunu ifade ettiği konuşmada, “15 Temmuz’un 5nci yıl dönümünde o günü tekrar tekrar yaşayarak yeni kuşaklara aktarmak için bir hafta süren etkinlikler gerçekleştiriyoruz. O duyguları kaybetmemek, onları canlı tutmak çok önemli. İnsanlarımız vatanı için, en başta Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak vermek suretiyle devletin bütünlüğüne, bekasına ve milletin varlığına kastedilen o gecede, silahın karşısına sadece ellerini kullanarak kalbiyle yüreğiyle dikildi. Bu iman gücüyle, bu inançla, birlik ruhu ve beraberlikle daha çok badireleri atlatacak gücü kendimizde buluyoruz. Şehitlerimizin kıymetli ailelerine Allah sabır versin. Biz bunu dile getiriyoruz ama ateş düştüğü yeri yakıyor. Bizler de sizin yanınızda durabilmek için sık sık sizlerle bir araya geliyoruz. Devletimizin bütün imkânları her zaman emrinizde. Aynı zamanda bu gurur size güç verecek. Evlat acısı kadar büyük bir acı olmadığı gibi Şehidin babası, anası, kardeşi, eşi, çocuğu olmak da kimseye verilmiş bir unvan değil. Onu sadece siz hak ediyorsunuz. Biz de eğer sizlere yakın durabiliyorsak, sizler için bir şeyler yapabiliyorsak kendimizi bahtiyar hissederiz. Çünkü biz onların sayesinde ayaktayız ve güçlüyüz, başımız dik dolaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Vali Şıldak ve Eşi Fatma Nur Şıldak yemeğe katılan Şehit aileleri ve Gaziler ile yakından ilgilenerek onlarla sohbet ettiler.

Vali Hasan Şıldak ve Eşi Fatma Nur Şıldak’ın ev sahipliği yaptığı yemeğe, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Çakar ile Şehit aileleri ve Gaziler katıldı.