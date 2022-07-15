banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bu su için kuyruğa giriyorlar
Bu su için kuyruğa giriyorlar
15 Temmuz gecesi ne oldu?
15 Temmuz gecesi ne oldu?
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi
Ali Babacan oğlu Kerem'i evlendirdi
Trump, 2024 Başkanlık seçimlerinde aday
Trump, 2024 Başkanlık seçimlerinde aday

15 Temmuz Destanından Kareler adlı sergi Karesi’ de sergilendi

Karesi Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için düzenlenen “Vatan Uğruna” adlı fotoğraf sergisi açıldı.

BALIKESİR 15.07.2022, 09:20
15 Temmuz Destanından Kareler adlı sergi Karesi’ de sergilendi

Karesi Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için düzenlenen “Vatan Uğruna” adlı fotoğraf sergisi açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Karesi Belediyesi tarafından düzenlenen fotoğraf sergisi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Meydanı’nda açıldı. Sergide 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ajansların çektiği fotoğraflarla birlikte, darbe girişimi sonrasında Balıkesir’deki demokrasi nöbetlerinde çekilen fotoğraflar yer aldı. Sergiye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kurulan fotoğraf sergisi halk tarafından da memnuniyetle karşılandı. Fotoğraf Sergisi’nin açılışına AK Parti Milletvekili Yavuz Subaşı, Vali Yardımcısı Mustafa Çek, AK Parti Başkan Vekili Vahdettin Çiftçi, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, Başkan Vekili Uğur Türkmen ile Başkan Yardımcısı Şaban Akkol’ un yanı sıra muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu