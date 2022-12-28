136 yaşındaki Kundakçı Dede Cami restore ediliyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi şehrin tarihi ve kültürel hazinelerine sahip çıkmaya, gerek yaptığı bakım onarım çalışmalarıyla gerekse restorasyonlarını yaparak yaşatmaya devam ediyor. Şehrin pek çok noktasında yaptığı restorasyon çalışmalarıyla değerli yapıları kente ve günümüze kazandıran Büyükşehir Belediyesi Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü son olarak 1886 yılında, II. Abdülhamid döneminde; Altınoluk Köyü Meydanı’nda Kundakçı Dede tarafından yaptırılan caminin restorasyonuna başladı.

Kare planlı, tek minareli ve ahşap tavanlı olarak inşa edilen ve tavan ortasında küçük bir kubbe bulunan caminin üzeri kırma çatı ile örtülürken iç kısmı ise ferah bir yapıya sahiptir. Mihrabı, ahşap minberi ile mahfili, tavanı ve giriş kapısı oldukça özgün olan yapı, zaman içerisinde ufak onarımlardan geçmiş ve eklentiler yapılmış olsa da özgünlüğünü büyük oranda korumuştur. Çalışmaların devam ettiği Kundakçı Dede Cami’nin 2023 yılı Ocak aynı sonu itibarıyla tamamlanarak ibadete açılması planlanıyor.