Balıkesir’in tarihi ve kültürel hazinelerine sahip çıkan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül ilçesi Ertuğrul Mahallesi’nin tek camisi olan 120 yıllık Ertuğrul Camisi’nin restorasyonunu tamamladı. Restorasyon çalışmalarıyla küllerinden yeniden doğan caminin resmi açılışı, Eylül ayı sonunda gerçekleştirilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; şehrin tarihi, kültürel hazinelerine sahip çıkarak bakım, onarım, restorasyonlarını yapıyor ve tarihi dokusunu yaşatmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın göreve gelmesiyle birlikte şehir genelinde artarak devam eden restorasyon projelerinden birisi de Altıeylül ilçesi Ertuğrul Mahallesi’ndeki Ertuğrul Köyü Camisi oldu. Yıllardır atıl bir durumda bulunan tescilli cami, belediyenin çalışmaları sonucunda adeta küllerinden yeniden doğdu. Ertuğrul Mahallesi’nin merkezinde konumlanan tek cami olan Ertuğrul Camisi; avlusu, şu an kullanımda olmayan hizmet binası, lojmanı, sağlık ocağı yapısıyla yaklaşık 870 metrekare alan üzerine kurulu.

Cami 120 yaşında

1902 yılında hizmete açıldığı düşünülen 120 yıllık cami, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi. Büyükşehir Belediyesi; köyde bulunan tek cami olduğu için açıldığı günden bu yana aralıksız kullanılan Ertuğrul Camisi’nin özellikle tavanının rutubet ve bakımsızlıktan dolayı göçmek üzere olması ve bu koşullarda cemaat için ciddi tehlike arz etmesi dolayısıyla, özenli ve titiz bir şekilde tesisat ve elektrik sistemleri de dahil olmak üzere tüm işlemlerini tamamladı.

Her detayı düşünüldü

Tarihi yapısına saygılı ve orijinalliği korunarak yapılan çalışmalarla cami, hem cemaatin sağlıklı bir şekilde ibadet edebileceği hale geldi hem de avlusu içerisinde yer alan ve oldukça kötü durumda olduğu için kullanılamayan tescilsiz yapılar yıkılarak yerine projeye uygun ıslak hacimler ve okuma salonu inşa edildi. Restorasyon çerçevesinde, arka cephedeki avlunun neredeyse tamamen yıkılmış olan istinat duvarı yeniden yapıldı. Ayrıca caminin meydan cephesinde yer alan, 1960 yılında yapılan çeşme de tadilat edilerek camiye uygun bir hale getirildi. Yıllarca yağışlı havalarda akan çatıdan dolayı zor koşullarda ibadetlerini gerçekleştirmek zorunda kalan cami cemaati, bundan sonra tüm ihtiyaçlarına cevap veren, kullanışlı, konforlu ve tarihi değere sahip bir camide ibadetlerini gerçekleştirebilecek. Restorasyon çalışmalarını tamamlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Eylül ayı sonunda resmi açılış töreni gerçekleştirecek.