10 yıllık kırtasiye yardımı bu yılda sürdü

Kepsut Belediyesi, tarafından 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlaması nedeniyle, ilçede bulunan okullarda okuyan bin 897 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

10 yıldan beri Eğitime verdiği destekle adından söz ettiren Kepsut Belediyesi, 2022-2023 eğitim yılı öncesinde yine güzel bir hizmete daha imza attı.

Kepsut Belediyesi, ana okulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğretim öğrencilerine yönelik içerisinde çeşitli kırtasiye malzemeleri bulunan bir yıllık kırtasiye ihtiyacını karşılayabilecek malzemeleri ilçede okuyan tüm öğrencilere Beyaz masa personelleri tarafından ulaştırıldı. Başkan Cankul, yaptığı açıklamada, eğitime verdikleri desteğin artarak devam edeceğini ifade ederek, “Eğitime sunduğumuz desteği İlçemizin ve ülkemizin yarınlarına yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz. Kepsutlu öğrencilerimize sadece kırtasiye yardımında bulunmakla kalmıyoruz, eğitim ve öğretimleri süresince konser , tiyatro sinema gibi faaliyetlerin yanı sıra Şehit Eren Bülbül Gençlik merkezimizde uzman eğitmenlerin gözetiminde ders takviyesi sosyal ve sportif faaliyetler ile gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Yeni başlayan eğitim yılı nedeniyle öğrencilerimize başarılar diliyorum. Vefalı Yurdun güzel İlçemin öğrencilerimiz şunu bilmelerini isterim ki yönetim olarak her zaman onların yanında yer alacağız ve eğitim namına üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağız. Eğitim öğretim yılı başlamadan bir süre evvel okullarda tamirat tadilat işleri gerçekleştirdik, ihtiyaç duyulan her konuda eğitim camiamızın yanındayız” dedi.

"Kepsutlu aileler eğitim yardımından memnun"

Eğitim yardımı hakkında konuşan Kepsutlu aileler, yeni eğitim öğretim yılı öncesi böylesi destekleyici bir eğitim hizmetinden oldukça memnun kaldıklarını dile getirdi. Bir yıl içerisinde öğrencilerin ihtiyaç duyabileceği her çeşit boya, kalem, defter, cetvel takımı, kalemtıraşın bulunduğunu söyleyen öğrenci aileleri, ciddi bir masraftan kurtulduklarını söylediler.