10 yaşındaki Ayvalıklı motosikletçi kupasına kavuştu

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde eden sporcuları ödüllendirdi.

TMF tarafından düzenlenen 2021 Şampiyonlar Ödül Töreni, Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen törende 2021 yılı yarış sezonunda 7 branş, 63 sınıfta düzenlenen ulusal ve uluslararası yarışlar sonucunda başarılar elde eden sporcular, ödüllerini aldı.

Gerçekleştirilen törene Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, sporcular ve davetliler katıldı.

Ödül töreninde Süpermoto Şampiyonasına Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden katılıp, 85 cc. motor yarışmasında elde ettiği başarısıyla Türkiye 3.sü olan 10 yaşındaki Çağatay Çoklar da kupasını aldı.

Ödül törenine Ayvalık’ın tanınmış motor ustası Niyazi Çoklar’ın yanı sıra annesi Selin Çoklar ve kardeşi Mert Çoklar ile katılan minik motosikletçi Çağatay Çoklar, kupasına kavuştu.

Kendisine destek olan ailesi ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in yanı sıra tüm Ayvalık halkına teşekkür eden Çağatay Çoklar, hedefinin 2022 yılında da daha da başarılı performanslar sergileyerek, hayali olan Türkiye Şampiyonluğu ve akabinde de Avrupa ve Dünya Şampiyonluklarını ülkemize kazandırabilmek olduğunu söyledi.

Ödül gecesinde oğlu Çağatay ile yaşadığı gururun kelimelerle anlatılamayacağını kaydeden Baba Niyazi Çoklar ise, “Oğlumla ne kadar gurur duysam azdır. O’nun bir gün motosiklet sporunda ülkemizin yüz akları olan Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu ağabeylerini de örnek alarak, bu alanda çok ciddi başarılara imza atacağından hiç şüphem yok” diye konuştu.