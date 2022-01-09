banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İnsansı robot Ameca, CES 2022’de görücüye çıktı
İnsansı robot Ameca, CES 2022’de görücüye çıktı
Kırgızistan’dan Kazakistan’a nota
Kırgızistan’dan Kazakistan’a nota
Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık dava
Karaismailoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık dava
Ordu’da orman yangını
Ordu’da orman yangını

10 Ocak İdareciler Günü Ayvalık’ta kutlandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Vali Hasan Şıldak 10 Ocak İdareciler Günü vesilesi Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanlarıyla pazar kahvaltısında bir araya geldi.

BALIKESİR 09.01.2022, 21:44
10 Ocak İdareciler Günü Ayvalık’ta kutlandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Vali Hasan Şıldak 10 Ocak İdareciler Günü vesilesi Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanlarıyla pazar kahvaltısında bir araya geldi.

Vali Şıldak’ın Eşi Fatma Nur Şıldak’ın da katılımıyla Ayvalık Cunda Uygulama Otelinde eşli olarak gerçekleşen programda planlanan ve yürütülen çalışmaların kısa bir değerlendirmesini yapan Vali Şıldak Balıkesir’in 2021 yılında her alanda aldığı hizmetlerle dolu dolu geçtiğini söyledi.

Uyum içerisinde yürütülen çalışmalarla daha güçlü bir Balıkesir hedefine doğru yol alınacağını ifade eden Vali Şıldak değerlendirmede BİGEP Projesinden Uyuşturucuyla Mücadele Projesine, sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalardan coğrafi işaretli ürünlere kadar bir çok konuya değindi. Şıldak,“İki üniversiteye sahip Balıkesir’de Milli Eğitim’e bağlı okullarımızda da eğitim konusunda çok canlı, dinamik bir ortam oluşturmak adına Büyükşehir Belediyemizle ortak hareket ettiğimiz Bigep Projesi; yılsonunda göreceğiz ki eğitim alanında bir kıpırdanma, bir hedef büyütme olarak karşımıza çıkacak.

‘Uyuşturucuyla Mücadelede Sayılar Üç Katına Çıktı’

Uyuşturucuyla mücadelede emniyet ve jandarma tarafından başarılı çalışmalara imza atıldığını söyleyen Vali Şıldak, “Uyuşturucu ile mücadele konusunda Emniyet ve Jandarmamız tarafından yapılan koordinasyon sonucunda üç kata çıkan bir yakalama sayısı var. Uyuşturucu madde yakalaması ve şüpheli sayıları bir önceki yıla göre üç kat artmış durumda. Uyuşturucuyla mücadeleye sosyal bir çerçeveden bakan ‘Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum’ projemizde de çalışmalara devam ediliyoruz. Kaymakamlarımız konuyu çok yakından takip ediyor. Belediye Başkanlarımızdan da çevrelerinde bildikleri, gördükleri, elinden tutulacak kişileri bu projeye dahil etmelerini istirham ediyorum. Bir hayat kurtarmak o neslin, o ailenin kurtuluşu oluyor.” ifadelerini kullandı.

“Balıkesir Üst Kimliği Altında Toplanmak Çok Önemli”

Balıkesir’in her İlçesinin ayrı bir zenginliği olmasıyla birlikte ortak hareket etmenin önemine vurgu yapan Vali Şıldak, “İlimizin bütünlüğü çok önemli. Balıkesir; geniş bir coğrafyaya sahip bir alanda ve her İlçemizin ayrı bir özelliği, ayrı bir kimliği var. Bunların bir zenginlik, İlin bir gücü olarak gösterilmesinin önemiyle birlikte aynı zamanda yeri geldiğinde de ortak hareket edebilmek, Balıkesir üst kimliğinin altında toplanabilmek çok önemlidir. Katıldığımız turizm fuarları İlin bir vitrini oluyor. Bu fuarlara Ayvalık, Edremit ve Burhaniye başta olmak üzere bazı turizm İlçelerimiz ayrı stantlarda katılıyorlar. Ben bunu destekliyorum, çünkü İlin genel standı içinde oralar kaybolabilir. Fakat stantlar aynı sokakta olacak şekilde yer alınırsa daha güçlü bir Balıkesir imajı oluşacaktır.” diye konuştu.

‘Balıkesir Yükseliş Trendinde’

Her İlin bir kimyası olduğunu, Balıkesir’in gelişen bir ivme yakaladığını sözlerine ekleyen Şıldak, “Balıkesir’in geçtiğimiz yıl dahil, önümüzdeki süreçte çıkış trendinde olduğunu çok rahat görebiliyorum. Yatırımlarla, uyumla, beraberlikle ve gayretli bir samimiyetle bu sağlanıyor. Az önce değindiğim konularla birlikte coğrafi işaretli ürünlerin arttırılması, çevre sorunları, imar kirliliği konularının turizm şehri olarak çok önemli noktalar olduğunu da söylemek istiyorum. Ülkemizin yoğun olarak yaşadığı sorunlardan biri de sokak hayvanları konusu. Sokak hayvanlarının bakımı, ıslahı gibi konular belediyelerimizin sorumluluğunda, fakat biz de teşviklerle, hazırladığımız yol haritasıyla çalışmaları destekliyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile beraber Kaymakamlarımız da konuyu yakından takip ediyor. Bazı İlçelerimizde muhakkak bakım evi oluşturulması lazım. Balıkesir olarak daha ön plana çıkmalıyız. Balıkesir olarak oluşan bu canlılık ve ivmeyi daha da arttırmak için örneğin halk eğitim merkezlerini daha hareketli hale getirmeli, hediyelik eşya üretimi konusunda iş birliklerimizi arttırmalıyız. Kadın kooperatiflerimiz de çok önemli bir noktada bulunuyor. Ayrıca turizm potansiyelinin güçlenmesi için Mavi Bayraklı Plaj sayımızın arttırılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor.” şeklinde belirtti.

Kahvaltı programının ardından çeşitli konularda görüş ve önerilerin dile getirildiği toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve İlçe Belediye Başkanları yürüttükleri ve planladıkları çalışmalar, karşılaştıkları sorunlar, çözüm bekledikleri konular ve ortak proje alanlarıyla ilgili söz alarak değerlendirmede bulundular.

Vali Hasan Şıldak, Balıkesir’deki dinamik ve uyumlu çalışma ortamını bu tür diyalog ortamlarıyla daha da güçlendirmek için gayret ettiklerini ifade ederek bütün katılımcılara teşekkür ettiğini, birlik ve beraberlik anlayışı içinde İlin gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Yorumlar (0)
10°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandirmaspor 19 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Manisa Futbol Kulubu 19 22
14. Menemenspor 19 22
15. Altinordu 18 22
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Real Sociedad 20 33
5. Atletico Madrid 19 32
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 19 28
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 19 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta de Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Getafe 20 18
17. Deportivo Alaves 20 17
18. Elche 19 16
19. Cádiz 20 14
20. Levante 20 11