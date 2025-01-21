Bakan Yerlikaya: "Yüreğimiz yanıyor, acımızı tarif etmek imkansız, maalesef vefat eden canımız 76. Mekanları cennet olsun"

-"Bugün sabah 03.27'de bu otelde henüz sebebi yetkililer tarafından tespit edilmemiş yangın sonucu ilk basın açıklamamızda belirttiğimiz gibi kamu kurum kuruluşları, itfaiye, belediyeler, su tankerleri her türlü ekipman ve insan kaynakları ile beraber yangın söndürüldü"

-"Arama ve tarama sonuçları da az önce nihayete erdirildi"

-"Burada sağlık il müdürlüğü koordinasyonunda kimlikleri tespit edilen 52 naaş tespit edildi. 45 vefat eden vatandaşımızın naaşları ailelerine teslim edildi. Diğerleriyle ilgili kimlik tespit çalışmalarını yapamadık"

-"Bolu Cumhuriyet Başsavcımız ve 5 cumhuriyet başsavcımız ve bilirkişi, yangın sebebi, ihmal ve kusurla ilgili çalışmaları yapıyorlar. Olay nedeniyle 9 şahıs gözaltına alınmıştır"

-"Olması gereken yasal prosedürle ilgili ne kusur, ihmal varsa bilin ki idari soruşturma sonunda ortaya çıkacak ve aziz milletimizle paylaşacağız"

-"Yasımız var ama bize bu acıyı yaşatan kim veya kimlerse, kimler sorumluysa bilin ki Türk milleti adına karar veren adaletten hiçbir şekilde kaçamayacaklar"

Restoranda Başlayan Yangın Büyüdü

Yangın, sabaha karşı saat 03.30 sıralarında 12 katlı otelin restoran bölümünde başladı. Alevler hızla yayılarak tüm binayı sardı. Tatil için otelde bulunan 237 kişi, personelin büyük çabasıyla tahliye edilmeye çalışıldı. Uykularından panikle uyanan tatilciler canlarını kurtarmak için mücadele etti.

Ekipler Zamana Karşı Yarıştı

Yangın ihbarı üzerine Bolu ve Gerede belediyelerinden çok sayıda itfaiye ekibi, polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 40-45 dakikada olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale etti. Ancak otelin ahşap yapısı nedeniyle yangın kısa sürede binayı tamamen sardı.

Bakan Yerlikaya: "Acımız Tarif Edilemez"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının söndürüldüğünü ve arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Acımızı tarif etmek imkânsız. Vefat eden insanlarımızın sayısı 76. Yangının nedenini tespit etmek için detaylı bir inceleme başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum."

Psikososyal Destek Sağlanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yangından etkilenen vatandaşlara destek için 42 personelden oluşan 13 psikososyal destek ekibinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Göktaş, şu ana kadar 155 kişiyle görüşüldüğünü ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Otelin Güvenlik Denetimleri Tartışılıyor

Yangının ardından, otelin yangın güvenliğiyle ilgili denetimleri ve yetkili kurumların sorumlulukları gündeme geldi. Yetkililer, olayın sebebinin ve ihmal olup olmadığının araştırılacağını açıkladı.

Türkiye Yasta

Kartalkaya, Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olarak biliniyor. Bu facia, sadece tatilcileri değil tüm ülkeyi derinden sarstı. Yangından kurtulan tatilciler, çevredeki otellere yerleştirildi. Yetkililer, yangının ardından bölgedeki diğer tesislerdeki güvenlik önlemlerini de mercek altına alacaklarını duyurdu.

Türkiye, bu büyük felaketin yaralarını sarmaya çalışırken, yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.