Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürleri Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, bakanlığın Türkiye’nin kalkınma hamlesinin lokomotiflerinden biri olduğunu vurguladı. “Gidemediğin yer senin değildir” anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Uraloğlu, Türkiye’nin dört bir yanına modern ulaşım ağlarıyla ulaştıklarını söyledi.

“Durmak yok yola devam” anlayışıyla Türkiye’yi geleceğe taşıdık

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2002 yılından bu yana büyük bir dönüşüm yaşandığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Bölge Müdürlüklerimiz, bakanlığımızın vizyonunun sahadaki yansımasıdır. Bizler, vatandaş memnuniyetini esas alarak ülkemizin her köşesine erişimi kolaylaştıran bir yapıyız. 2002’de milletimize söz verdik; ‘Durmak yok, yola devam’ dedik ve bu sözümüzde durduk.”

Türkiye’nin ulaşım vizyonunu değiştiren dev projeler

Bakan Uraloğlu, bugüne kadar hayata geçirilen mega projelerden örnekler verdi.

Marmaray, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, İzmir–İstanbul Otoyolu, Ankara–Niğde Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Filyos Limanı, Zigana ve Sabuncubeli Tünelleri, Rize-Artvin ve Ordu-Giresun Havalimanları gibi yatırımların Türkiye’nin ulaşım altyapısında çağ atlatan adımlar olduğunu söyledi.

“298,4 milyar dolarlık yatırım, 1 trilyon 71 milyar dolarlık katkı”

Son 23 yılda 298,4 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirildiğini vurgulayan Uraloğlu, “Bu yatırımlarımız, ülkemize 1 trilyon 71 milyar dolarlık katkı sağladı ve yıllık ortalama 1 milyon kişiye istihdama vesile oldu.” ifadelerini kullandı.

2028 hedefi: 17 bin 500 kilometre ulaşım ağı

Bakan, ulaştırma altyapısındaki büyümeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Bölünmüş yol ağı 6 bin 101 kilometreden 29 bin 926 kilometreye ,

Otoyol ağı 1.714 kilometreden 3.796 kilometreye ,

Demiryolu ağı ise 10.948 kilometreden yaklaşık 14 bin kilometreye çıktı. Asırlık Zeytin Ağaçlarında Hasat Başladı İçeriği Görüntüle

Uraloğlu, 2028 yılına kadar 17 bin 500 kilometrelik bir ulaşım ağına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Havacılıkta da büyük ilerleme kaydedildiğini ifade eden Bakan, “2002’de sadece 26 havalimanımız vardı, bugün 58’e ulaştık. 50 ülkede 60 noktaya uçarken bugün 132 ülkede 355 noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Uzaydan 5G’ye yerli teknolojide güçlü adımlar

Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’nın başarıyla uzaya gönderildiğini hatırlatan Uraloğlu, şimdi sıranın TÜRKSAT 7A'da olduğunu söyledi.

“Geçtiğimiz günlerde 5G ihalesini de tamamladık. Bu adım, ülkemizin dijital dönüşümüne önemli katkı sağlayacak.” diye konuştu.

2053 hedefleri: 38 bin km karayolu, 28 bin km demiryolu

Uraloğlu, 2053 vizyonu kapsamında hedeflerinin büyük olduğunu belirtti:

“Bölünmüş yol uzunluğunu 38 bin kilometreye, demiryolu uzunluğunu ise 28 bin kilometreye çıkaracağız. ‘Net Sıfır Emisyon’ hedefi doğrultusunda çevreci, sürdürülebilir ve akıllı ulaşım sistemlerine yatırım yapıyoruz.”

Türkiye’nin 4 saatlik uçuş mesafesi içinde 1,5 milyar insanın yaşadığı ve 51,2 trilyon dolarlık ekonomiye sahip bir coğrafyanın merkezinde yer aldığını vurgulayan Bakan, bu avantajı en iyi şekilde değerlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Son olarak bölge müdürlerine seslenen Uraloğlu, ekip çalışmasının, kaynakların verimli kullanımının ve kalite standartlarının artırılmasının önemine dikkat çekti.

“Biz, sadece sözümüzü tutmadık; aynı zamanda Türkiye’yi geleceğe taşıyacak altyapıyı inşa ettik.” dedi.