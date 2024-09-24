Antalya'nın Kemer ilçesinde yer alan adliyenin yetersiz kalması nedeniyle ilçeye yeni yapılacak olan Adalet Sarayı'nın temeli törenle atıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, temel atma töreninin açılışında yaptığı konuşmada adaletin toplumsal huzur ve barışın teminatı olduğuna vurgu yaptı. Bakan Tunç, “Adalet, Hazreti Mevlana'nın dediği gibi her şeyi yerli yerine koymaktır. Bütün erdem ve değerlerin merkezi ve dayanağı olan adalet, dertlinin derdine derman olmak, sıkıntısına çare bulmaktır. Böylesine önemli bir değer olan adaletin gerçekleştirileceği mekânların da adliyenin vakarına yaraşır olması gerekir. Elbetteki sadece fiziki imkânların yeterli olması yetmez. Adaletin tecellisi aynı zamanda hukuk devleti ile mümkündür. Hukuk Devletinin olmazsa olmazı olan adil, bağımsız, tarafsız, güvenilir ve etkin işleyen bir yargı erkinin üç temel ihtiyacı vardır. Bunlar; ihtiyaca cevap veren bir mevzuat, fiziki imkânların yeterliliği ve etkin bir insan kaynağıdır. 22 yıldan bu yana güvenilir bir adaletin tesisi için bu üç temel alanı güçlendirmek için önemli reformlara imza attık” diye konuştu.



“Hâkim ve savcı sayımızı 24 bin 798'e çıkardık”

Fiziki imkanların artırılmasının adalet için tek başına yeterli olmadığının altını çizen Bakan Tunç, yargı mensuplarının nitelik ve niceliğini artırmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade etti. Tunç, şöyle konuştu:

“Yeni adliye binalarımızın kullanımı ve mevzuatın doğru uygulanması elbette ki uygulayıcılarımızın elindedir. Bu sebeple yargı mensuplarımızın nitelik ve niceliğini artırmanın gayreti içerisindeyiz. 2002 yılında ülke genelinde, 9 bin 349 olan hâkim ve savcı sayımızı 24 bin 798'e çıkardık. Son 1 yılda Türkiye geneli ilave 2 bin 294 hakim-savcı ataması yaptık. Hukuk fakültelerimizdeki eğitim kalitesini artırmak için de öncelikle Hukuk Fakültesine girişte başarı sıralamasını 190 binden 125 bine yükselttik. Hukuk eğitiminde kaliteyi artırmaya yönelik bir diğer reformumuz, ilkini bu ayın 29'unda gerçekleştireceğimiz hukuk mesleklerine giriş sınavıdır. Bu sınavla avukat, hâkim, savcı ve noter olacak kişilerin mesleki niteliklerinin artmasını amaçlıyoruz.”



“Uzun aylar atılan duruşmalara son vermek istiyoruz”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adaletin daha hızlı bir şekilde tesis edilmesi için mahkeme sayılarını sürekli olarak artırdıklarına dikkat çekerek, 2002 yılında adli yargıda 3 bin 581 olan mahkeme sayısının 7 bin 133'e çıkarıldığını belirtti. Tunç, “2002'de idari yargıda 146 olan mahkeme sayısını 224'e çıkardık. Son bir yılda 2 bin 812 ilk derece mahkemesi kurduk. Geçen haftalarda açılışını gerçekleştirdiğimiz Tekirdağ ve Denizli ile bölge adliye mahkemelerini 17 bölgede, bölge idare mahkemelerini 9 bölgede faaliyete geçirdik. İstinaf mahkemelerimizle hem Yargıtay ve Danıştay'ın iş yükünü azalttık hem de vatandaşlarımızın hukuki güvencesini arttırdık. Böylece yaşanan uyuşmazlıkların daha etkin ve hızlı bir yargılama ile çözüme kavuşmasını sağladık. İstinaf mahkemelerimizin iş yükünü göz önüne alarak daire ve üye sayılarını artırarak yapılarını güçlendirmeye devam edeceğiz. Uzun aylar atılan duruşmalara son vermek istiyoruz. Vatandaşlarımız bir an önce hakkına kavuşsun. Bu anlamda yargı teşkilatı olarak hakimiyle, savcısıyla, avukatıyla ve yargı personeliyle birlikte gece gündüz çalışacağız, vatandaşlarımızın yargıya güvenini en üst noktaya çıkarmanın gayreti içerisinde olacağız” dedi.



"Antalya Havalimanı'nda görüntülü duruşma yoluyla ifade alınmaya başlandı"

Adliye binalarında en son teknolojilere uyumlu olarak tasarlanan UYAP, e-duruşma ve SEGBİS gibi dijital sistemlerin daha etkin kullanılmaya başlandığının altını çizen Bakan Tunç, dijital sistemlerle yargı süreçlerinin daha verimli, daha hızlı ve güvenli bir şekilde işlemesini sağladıklarını dile getirdi. Tunç, şöyle devam etti:

“Şimdi bunu daha da geliştirmenin gayreti içerisindeyiz, yapay zekanın yargı hizmetlerinde kullanılabileceği alanlar oldukça fazla, buna yönelik çalışmalarımız var. İstanbul Havalimanı'nda bir mahkeme kurulmasını sağladık ve vatandaşlarımızdan orada adliyeye gitmeden hızlı bir şekilde ifade alınabilmesi, vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve uçağa yetişebilmesi için sistemleri kurduk. İkinci bir sistemimizi Antalya Havalimanı'nda kurduk, görüntülü duruşma, SEGBİS yoluyla ifade alınabilir hale geldi.”



"Kemer Adliye Sarayı 450 gün içinde hizmete geçecek"

Bakan Yılmaz Tunç, Kemer Adalet Binası'nın yapım ihalesini 24 Nisan tarihinde gerçekleştirdiklerini kaydederek, 6 Haziran tarihinde ise yer tesliminin yapıldığını açıkladı. Tunç, “Kemer Adalet Binamızı inşallah 450 gün içinde bitirerek hizmete sunacağız. 10 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olacak Kemer Adalet Binamızda 32 hakim ve cumhuriyet savcı odası, 85 araçlık otopark, bodrum, zemin, 2 kat, teras katı yer alıyor. Modern ve yatay mimaride bir eser olacak.”



"Antalya için yeni yatırımlar teklif edildi"

Antalya'ya geçtiğimiz yıllarda yapılan yatırımları hatırlatan Bakan Tunç, Antalya için 2025 yılı yatırım programına sunulan tesisleri de aktardı. Tunç, “72 bin 986 metrekare büyüklüğündeki Antalya Ek Adalet Binamızı, 25 bin 728 metrekare büyüklüğündeki Alanya Ek Adalet Binamızı, 19 bin 323 metrekare büyüklüğündeki Elmalı Adalet Binamızı, 13 bin 358 metrekare büyüklüğündeki Kaş Adalet Binamızı, 17 bin 770 metrekare büyüklüğündeki Manavgat Ek Adalet Binamızı 2025 yılı yatırım programına teklif ettik” dedi.



“Birkaç hafta sonra Cumhurbaşkanımız Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni kamuoyu ile paylaşacak”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni kamuoyu ile paylaşacağını açıkladı. 1 yıldır konuya ilişkin çalışma sürdürdüklerini anlatan Bakan Tunç, şöyle konuştu:

“Önümüzdeki birkaç hafta sonra Cumhurbaşkanımız Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni kamuoyu ile paylaşacak. Bir yıldan bu yana da çalışıyoruz, strateji belgesinde yargıda gecikmeyi önleyecek, vatandaşlarımızın gecikmeksizin hakkına kavuşabilmesi noktasında tıkanan damarları açabilecek çok önemli hedefler ortaya konulacak. Hakimlerimizin, savcılarımızın, avukatlarımızın, vatandaşlarımızın görüşlerini aldık, almaya da devam ediyoruz. Birçok konuya neşter vurularak, özellikle yargıya güveni sarsan bazı durumların ortadan kaldırılmasına yönelik çok önemli reformları hayata geçireceğiz. Bundan şüpheniz olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız o hedefleri açıkladıktan sonra da yargısıyla yasamasıyla yürütmesiyle üzerimize düşen görevleri hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Bazı dava türlerinde mahkemelerde yoğunlaşmanın arttığını görüyoruz, buralarda mahkeme sayısının, hakim savcı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yaptık. Elbette tüm bunlarla yetinmiyoruz. Sürekli daha iyinin, milletimize daha iyi hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz.”

Bakan Tunç'un konuşmasının ardından dualar eşliğinde temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanı sıra Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Ahmet Ömeroğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Kemer Cumhuriyet Başsavcısı Gamze Almalı, AK Parti ve MHP Antalya milletvekilleri, çok sayıda adli personel ve vatandaşlar katıldı.