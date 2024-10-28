Şimşek, yaptığı açıklamada, yeni nesil cihazların finansal verilerin korunması, kullanıcı güvenliğinin sağlanması ve mali takiplerin şeffaf bir şekilde yapılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. "Bu süreçte yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere ve bankalara yaptırım uygulanacaktır" diyen Şimşek, düzenlemelere uymayanların idari para cezasına tabi tutulacağını ifade etti.

Yükümlü mükellefler ve ödeme kuruluşlarına cihazların güncellenmesi konusunda çağrıda bulunan Şimşek, devletin dijitalleşme yolundaki adımlarını hızlandırdığını ve tüm ticari işlemlerde güvenli bir ödeme altyapısının sağlanmasının öncelikli hedeflerden biri olduğunu hatırlattı.