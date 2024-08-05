Bakan Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada enflasyon verisi ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Yıllık enflasyon düşüyor.

Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi.

Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek.

Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız."

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) değişim Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 artış olarak gerçekleşti.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gelecek dönemde enflasyondaki düşüşün daha çok hissedileceğini işaret etti. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Yıllık enflasyon düşüyor. Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi. Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız" ifadelerine yer verdi.