"Vatandaşın Geçim Sıkıntısını Çözmek Önceliğimiz"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Şimşek, enflasyondaki gerilemenin 2024 yılı boyunca istikrarlı şekilde devam ettiğine dikkat çekti. Şimşek, "Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimizdir. Bu doğrultuda gerekli politika çerçevesini oluşturduk ve dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Son 19 Ayın En Düşük Seviyesi

Aralık 2024 enflasyonunun aylık bazda yüzde 1 olduğunu belirten Şimşek, yıllık enflasyonun yüzde 44,4 seviyesine gerilediğini açıkladı. Bu rakam, son 19 ayın en düşük seviyesine işaret ediyor. 2024 yılı sonunda enflasyonun, 2022 ve 2023 yıl sonu rakamlarına göre 20 puan düştüğünü ifade eden Şimşek, enflasyondaki düşüşün süreceğini söyledi.

2025 İçin Hedefler

Maliye politikasının artan desteği ve hizmet enflasyonundaki katılığın azalmasıyla birlikte 2025 yılında enflasyonun hedeflenen seviyelerde gerçekleşeceğini belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılı boyunca yürüttüğümüz politika adımlarıyla beklentilerdeki iyileşme sağlandı. 2025 yılında enflasyonun, maliye politikası desteği ve disiplinli uygulamalarımızla hedefimiz doğrultusunda şekillenmesini bekliyoruz."

Enflasyon 2024'te Düşüş Trendine Girdi

Bakan Şimşek'in açıklamalarına göre, 2024 yılında Merkez Bankası tahmin aralığının üzerinde bir performansla enflasyonda ciddi düşüş kaydedildi. Bu başarıda, maliye politikasının ve uygulanan dezenflasyon programının katkısı büyük oldu.

2025 yılında da enflasyonla mücadelede kararlı bir duruş sergilenmesi, vatandaşların alım gücünün artırılması ve ekonomik istikrarın sağlanması hedefleniyor.