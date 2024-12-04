Patent Başvurularında Büyük Artış

Bakan Kacır, Türkiye’nin inovasyon ekosistemindeki hızlı yükselişine değinerek, patent başvuru sayısındaki büyük artışı vurguladı. 2000’li yılların başında sadece 414 olan yıllık patent başvuru sayısının 2023 itibarıyla 8.600’ü aştığını ifade etti. Ayrıca, Ar-Ge bütçesinin yıllık 16 milyar doları geçtiğini ve bu alanda çalışan personel sayısının 29 binden 291 bine ulaştığını belirtti.

Türkiye’nin İnovasyon Altyapısı

Türkiye’nin inovasyon altyapısındaki gelişmeleri anlatan Kacır, şu bilgileri paylaştı:

Teknopark sayısı: 2000’lerin başında sadece 2 olan teknopark sayısı, bugün 104’e yükseldi . Bu teknoparklarda 11 bin şirket faaliyet gösteriyor.

2000’lerin başında sadece 2 olan teknopark sayısı, bugün . Bu teknoparklarda 11 bin şirket faaliyet gösteriyor. Üniversite ve kuluçka merkezleri: Türkiye’de 208 üniversitenin desteğiyle tüm şehirlerde kuluçka merkezleri kuruldu.

Türkiye’de 208 üniversitenin desteğiyle tüm şehirlerde kuluçka merkezleri kuruldu. Yüksek teknoloji ihracatı: Türkiye’nin yüksek teknolojili ürün ihracatı 9 milyar doları aştı.

Milli Teknoloji Hamlesi ve İnsansız Hava Araçları

Bakan Kacır, Türkiye’nin insansız hava aracı (İHA) üretiminde dünya çapında bir konuma geldiğini vurguladı. Türkiye’nin Bayraktar, Akıncı, Kızılelma ve Anka gibi ürünlerle gökyüzüne damgasını vurduğunu ifade eden Kacır, şu değerlendirmeyi yaptı:

Savunma projeleri: Savunma ve havacılık alanında yürütülen proje sayısının bini aştığını belirtti.

Savunma ve havacılık alanında yürütülen proje sayısının belirtti. Yerli katkı: Türkiye’nin artık savunma ihtiyaçlarını tamamen yerli kaynaklarla karşılayabilir hale geldiğini söyledi.

TOGG ve Yerli Otomobil Başarısı

Türkiye’nin yerli otomobil üretimi konusundaki başarısına değinen Kacır, TOGG projesinin kısa sürede büyük bir başarıya ulaştığını kaydetti:

1,5 yılda 44 bin araç: TOGG’un 44 bin araç üretimiyle elektrikli araç pazarında lider konumuna geldiğini söyledi.

TOGG’un 44 bin araç üretimiyle elektrikli araç pazarında lider konumuna geldiğini söyledi. Tesla ile kıyaslama: Bu rakama Tesla’nın ancak 6 yılda ulaştığını ifade etti.

Uzay ve Uydu Teknolojilerinde Türkiye

Türkiye’nin uzay alanındaki ilerlemelerine de dikkat çeken Bakan Kacır, Milli Uzay Programı kapsamında hayata geçirilen projeleri anlattı:

Türksat 6A: Türkiye’nin kendi haberleşme uydusunu geliştirebilen 11 ülkeden biri olduğunu belirtti.

Türkiye’nin kendi haberleşme uydusunu geliştirebilen 11 ülkeden biri olduğunu belirtti. Gelecek hedefleri: Türkiye’nin uzay teknolojilerinde yörüngeler arası uydu transferi yapabilen araçlar geliştirmek için çalıştığını açıkladı.

Bakan Kacır, konuşmasının sonunda Türkiye’nin, gençlerin girişimcilik ruhu ve yenilikçi vizyonuyla daha büyük başarılara imza atacağını vurguladı.