Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Aralık’ta Toplanacak

Bakan Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretine yönelik beklentilere değinerek, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla 10 Aralık’ta çalışmalara başlayacak. Belirlenecek ücretin çalışanların refahını artırırken işverenlerin sürdürülebilir üretim kapasitesini de gözetecek şekilde dengelenmesi temennimizdir” dedi. Işıkhan, erken bir açıklamanın komisyonun bağımsız karar alma sürecine zarar verebileceğine işaret ederek, "Şimdiden bir oran vermek, iradesine ve hassasiyetine gölge düşürmemeli" ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir ve Yenilikçi Çözümler

Törende konuşan Bakan Işıkhan, iş hayatının geleceğini şekillendiren sosyal sorumluluk projelerinin önemine vurgu yaptı. “Ortak Yarınlar anlayışı, sürdürülebilir, kapsayıcı ve yenilikçi girişimlerle inşa edilebilir” diyen Işıkhan, projelerin ülke ekonomisine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

TİSK’ten Ödüllere Büyük İlgi

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, bu yıl 100’den fazla kurumun 300’e yakın başvuruda bulunduğunu ve projelerin 8 farklı kategoride değerlendirildiğini açıkladı. Akkol, “Kamudan özel sektöre, eğitimden sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir katılım oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Program, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katılımıyla devam etti. Ödül töreni, çalışma hayatında geleceği şekillendiren projelere dikkat çekerek, sosyal sorumluluk bilincini artırmayı hedefliyor.