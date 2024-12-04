Kamu Görevlilerine Ayrılan Pay Artıyor

Işıkhan, kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarında önemli ilerlemeler sağlandığını ifade ederek şu bilgileri paylaştı:

Bütçeden pay: Kamu görevlilerine ayrılan bütçenin milli gelir artışıyla orantılı olarak sürekli artırıldığını belirtti.

Kamu görevlilerine ayrılan bütçenin milli gelir artışıyla orantılı olarak sürekli artırıldığını belirtti. Başörtüsü yasağının kaldırılması: Kamu personel hakları arasında kadınların başörtüsü yasağının sona erdirilmesini, adalet ve eşitlik anlayışının önemli bir adımı olarak nitelendirdi.

Sendikal Haklara Destek

Bakan Işıkhan, toplu sözleşme düzeninin etkin bir şekilde yürütülmesi ve sendikaların güçlendirilmesi için çaba gösterdiklerini belirterek, sendikal örgütlenmeyi desteklemeye devam edeceklerini söyledi. “Birlik ve beraberlik duygusu güçlü bir toplum ve devletin temelini oluşturur” dedi.

Hedef: Daha Müreffeh Çalışma Hayatı

Bakanlık olarak hedeflerinin, kamu personelinin huzur ve güven içinde çalışabileceği bir ortam oluşturmak olduğunu belirten Işıkhan, şu açıklamayı yaptı:

Katılımcı yönetim anlayışı: Kamu yönetiminin yeniden şekillendirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi sürecinde, tüm paydaşların görüş ve önerilerinin değerlendirileceği istişare platformlarının önemine dikkat çekti.

Kamu yönetiminin yeniden şekillendirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi sürecinde, tüm paydaşların görüş ve önerilerinin değerlendirileceği istişare platformlarının önemine dikkat çekti. Adalet vurgusu: Hak ve adaletin tam anlamıyla hâkim olduğu bir kamu yönetimi hedeflediklerini ifade etti.

Ortak Çalışma Kültürüne Katkı

Sempozyumun, kamu personel sistemindeki hukuki ve uygulamaya dair sorunların çözümüne katkı sunacağını belirten Işıkhan, “Kamu personelimizin ihtiyaçlarını tespit ederek, şartlarını iyileştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Konuşmanın ardından sempozyum, basına kapalı oturumlarla devam etti.