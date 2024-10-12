Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Brezilya'nın başkenti Brazilya'ya geldi. Bakan Göktaş, G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'nın açılış oturumuna katıldı. Toplantının yapıldığı Serpro'daki etkinlik salonuna geçen Bakan Göktaş, toplantı öncesi bazı katılımcı ülkelerin bakanları ve yetkili isimleriyle sohbet etti. Daha sonra açılış oturumu Brezilya Kadın Bakanı Cida Gonçalves'in konuşması ile başladı.



İklim değişikliğinin kadınlar üzerindeki etkisi, kadınların güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddet gibi konuların düzenlenen oturumlarla ele alınacağı toplantıya, G20 ülkelerinin bakanları ve uluslararası kuruluş temsilcileri katılıyor.

Toplantıya Türkiye'yi temsilen katılan Göktaş da katılımcılara hitap edecek.