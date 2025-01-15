Ankara’da gerçekleşen toplantıya geniş katılım

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye-Slovenya 9. KEK Toplantısı ve İş Forumu’na katıldı. Toplantıda Slovenya Başbakan Yardımcısı Tanja Fajon da yer alarak iki ülke arasındaki stratejik işbirliklerine dikkat çekti.

"KEK Protokolü güçlü bir işbirliği zemini oluşturuyor"

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlenerek devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bugün imzalanan KEK Protokolü, Slovenya ile daha fazla ticari ve ekonomik ortaklık geliştirmemiz için bir yol haritası olacaktır. Türkiye, güvenilir bir ticaret ortağı ve yatırım merkezi olarak cazip avantajlar sunmaya devam ediyor.”

"Ticaret hacminde önemli artış"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Slovenya arasındaki ticaret hacminin 2020 yılında 2 milyar ABD doları seviyesinden 2024 yılında 3,1 milyar ABD dolarına yükseldiğini ifade etti. Bakan Bak, bu rakamın KEK mekanizması ile daha da artacağını belirterek, 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin önümüzdeki yıllarda yakalanabileceğini söyledi.

"Türkiye, bölgesinde lider bir ülke"

Bakan Bak ayrıca Türkiye’nin sadece ekonomik alanda değil, spor ve diplomasi gibi birçok farklı alanda da lider bir ülke olduğunu vurgulayarak, “Türkiye’nin güçlü siyasi duruşu ve küresel platformlardaki etkisi, bölgesindeki yükselişinin tesadüf olmadığını gösteriyor,” dedi.

Slovenya ile stratejik ortaklık pekişiyor

Her iki bakan da Slovenya’nın, Türkiye’nin 2011 yılından bu yana stratejik bir ortağı olduğunu ve imzalanan KEK Protokolü ile bu ortaklığın yeni bir boyuta taşındığını belirtti. İki ülke arasında ticari ve ekonomik bağların güçlenmesi adına atılan bu adımların, Türk ve Sloven iş dünyasına önemli fırsatlar sunması bekleniyor.