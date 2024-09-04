Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Küresel e-İhracat Zirvesi’ne katıldı. Bakan Bolat, programda yaptığı konuşmada e-ihracatta yaşanan artışa dikkat çekti. Bakan Bolat, ‘‘2022 yılında yaklaşık 2,17 milyar dolar olan e-ihracatımız 2023 yılında yüzde 131 artış göstererek 5 milyar doları aşmıştır. 2022 yılında yüzde 0,91 olan genel ihracattaki e-ihracatın payı 2023 yılında yüzde 2,1’e çıkmıştır’’ dedi.



E-ihracatta hedef yüzde 10

2024 yılında gerçekleşen e-ihracata ilişkin de bilgi veren Bakan Bolat, ‘‘2024’ün ilk 8 ayında e-ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94 oranında artış göstererek 4,16 milyar dolar ile yüzde 2,7 paya ulaştı. 2024 yılı sonuna kadar 8 milyar doların üzerinde bir e-ihracat rakamına ulaşarak toplam ihracatımız içindeki payının yüzde 3 oranını aşacağını öngörüyoruz. E-ihracatın toplam ihracatımızdaki payını 2028’e kadar yüzde 10’a çıkarmayı hedefliyoruz’’ ifadelerini kullandı.



2023 yılında e-ihracatımız 5 milyar doları aştı

Bakan Bolat, ‘‘E-ticaretin ülkemizdeki durumuna baktığımızda ise 2023 yılında e-ticaret hacminin gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı (E-GSYH) bir önceki yıla göre yüzde 33,3 oranında artarak yüzde 6,8’e ulaştığını görüyoruz. E-GSYH’nin 2019-2023 yılları arasında yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 26 oldu. Ülkemizde e-ticaret genel ekonomi ortalamasının üstünde büyüme göstermektedir. Diğer taraftan, 2022 yılında, yaklaşık 2,17 milyar dolar olan e-ihracatımız, 2023 yılında yüzde 131 artış göstererek 5 milyar doları aşmıştır. 2022 yılında yüzde 0,91 olan genel ihracattaki e-ihracatın payı 2023 yılında yüzde 2,1’e çıkmıştır’’ diye konuştu.



‘‘Ticaretin dijitalleşme yolculuğu, sadece teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda ekonomik bir dönüşümdür’’ diyen Bakan Bolat, ‘‘Bugün, e-ticaret artık geldiği yer itibariyle ticaretin sadece bir parçası değil, onun hedeflerinden biridir. Geleneksel ticaretin sınırlarını aşan, küresel erişimi mümkün kılan ve her ölçekteki işletmeye yeni fırsatlar sunan e-ticaret, ticaretin dijitalleşme yolculuğunun en güçlü temsilcisi olarak karşımıza çıkıyor. Küresel e-ticaret, sınırları aşarak dünyadaki tüm ekonomileri birbirine bağlayan, uluslararası işbirliğini güçlendiren ve toplumların refahını artırmaya vesile olan evrensel bir köprü haline gelmiştir’’ şeklinde konuştu.



E-ticaret ile tüketicilerin ürünlere kolayca erişebildiğini belirten Bakan Bolat, ‘‘Online Pazar yerleri ile birlikte tüketiciler, ürünlere kolayca erişebilir hale gelmiş ve küçük işletmeler, küresel pazarlara açılma fırsatı bulmuştur. Bunun etkilerini de dünyada çapında açıkça görebiliyoruz. Nitekim 2019 yılından bu yana yüzde 75 oranında büyüme kaydeden küresel e-ticaret hacmi, 2023 yılı itibariyle 5,8 trilyon dolara erişerek tarihi bir büyüklüğe ulaşmıştır. 2024 yılı sonunda ise yüzde 8 büyüme kaydederek 6,3 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir’’ dedi.