“Parlamento acilen toplanmalı”

Bahçeli, seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanmasına rağmen, bu tablonun meşru bir temsil gücü taşımadığını belirtti. Açıklamasında, KKTC Parlamentosu’na çağrıda bulunan MHP Lideri şunları söyledi:

“Seçim sonucu seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır.”

“Federasyon çözümü kabul edilemez”

Bahçeli’nin açıklamaları, KKTC’de federasyon tartışmalarının yeniden gündeme geldiği bir dönemde geldi. MHP Lideri, Kıbrıs’ta iki devletli çözümden geri adım atılmaması gerektiğini vurgularken, Türkiye’nin garantörlük rolüne de işaret etti.

KKTC’de seçim sonuçları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminde, sandığa katılım oranının düşük olması dikkat çekmişti. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyların büyük çoğunluğunu alarak seçimin galibi olmuştu.