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Badem çiçekleriyle renklenen Akdamar Adası’nda görsel şölen

Güncel 25.04.2022, 10:47
Badem çiçekleriyle renklenen Akdamar Adası’nda görsel şölen
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Van Gölü’nde bulunan ve nisan ayında badem ağaçlarının çiçekleriyle süslenen Akdamar Adası, seyri doyumsuz görsel şölen sunuyor.