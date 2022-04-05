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Badem bahçelerinde görsel şölen

Güncel 05.04.2022, 10:17
Badem bahçelerinde görsel şölen
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Türkiye’nin badem üretim merkezi Adıyaman’da çiçek açan badem ağaçları görsel şölen sundu.