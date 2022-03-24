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Baba dizisine katılan Dilara Aksüyek kimdir?
Güncel
24.03.2022, 15:27
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24 Temmuz 1987 tarihinde dünyaya gelen oyuncu Dilara Aksüyek, 34 yıl yaşındadır. Aksüyek; İzmir, Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. Boyu 1,65 m olduğu bilinen Aksüyek,
Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.
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