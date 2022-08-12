Azez'de Türk bayrağını yaktılar!

VİDEO SOSYAL MEDYADA YAYILMASININ ARDINDAN BÜYÜK TEPKİYE NEDEN OLDU

Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altındaki Azez'de dün akşam bir grup, direkte asılı olan Türk bayrağını yaktı, ortaya bu çirkin görüntüler çıktı.

DÜN ÇAVUŞOĞLU AÇIKLAMA YAPMIŞTI: 'OLAY AÇIKLAMADAN SONRA MEYDANA GELDİ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şu anda böyle bir temas söz konusu değil. Uzun zamandır Putin ve Rus yetkililer, Cumhurbaşkanımızı görüştürmek istediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmesinin faydalı olacağını söylemişlerdi", "Muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında bir barışın olması gerektiğini, Türkiye olarak da böyle bir durumda buna destek olabileceğimizi de söyledik"dedi.

SLOGAN ATTILAR

Göstericiler "Ne uzlaşı ne teslimiyet, rejimi devireceğiz” şeklinde slogan attı.

'OLAY SONRASI TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ'

'OMUZ OMUZA SAVAŞTIK'

Hamzat Grubu Komutanı Seyf Ebubekir, sosyal medya hesabından "Türk kardeşlerimizle kardeşlik zamanla değil, ortak fedakarlıklarla ölçülür. Şehitlerimizin kanına bulanmış devrimimizin bayrağı altında, bayrakları şehitlerimizin kanına bulanmış, omuz omuza savaştık" şeklinde paylaşım yaparak tepkisini gösterdi.