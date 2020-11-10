Ermenistan teslim oldu

Azerbaycan medyasında yer alan haberlere göre, Dağlık Karabağ'da teslim oldu.

İşgalci Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan teslim olma belgesini imzaladı.

Anlaşmaya göre Karabağ'ın statüsü müzakere konusu olmayacak. Bölgede Türk ve Rus güçleri konuşlandırılacak.

Paşinyan anlaşmayı imzaladı

İşgalci Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, "Yurttaşlarım ben bizim için çok ağır bir kararı kabul ettim. Karabağ'da savaşın bitmesine dair anlaşma imzaladım. İmzalanan anlaşmanın metni benim için inanılmaz derecede acı vericidir. Bu kararı ben savaş durumunu derinden analiz ederek verdim. Şimdiki durumda bu en doğru karardır" dedi.