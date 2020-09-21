Azerbaycan'da seferberlik ilanı! Yedek kuvvetler göreve çağrıldı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilim devam ederken Azerbaycan'dan flaş bir çağrı geldi. Azerbaycan Cumhuriyeti Seferberlik ve Askere Alma Hizmetleri Birimi, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla, yedek kuvvetlerdeki birimleri göreve çağırdı.

Azebaycan'da seferberlik mitingi



Azerbaycan Cumhuriyeti Seferberlik ve Askere Alma Hizmetleri Birimi'nden yapılan açıklamada "Azerbaycan Cumhuriyeti’nin, askeri görev ve askeri hizmet ile ilgili kanununa göre askeri görevliler, yedekte oldukları dönemde, askeri eğitim, muayene ve özel toplantılara çağrılabilirler. Azerbaycan Cumhuriyeti Seferberlik ve Askere Alma Hizmetleri Birimi tarafından, yedekte olan askeri görevlilerin, çeşitli uzmanlık alanlarındaki eğitimlere katılmak üzere çağrılmasına karar verilmiştir.” ifadelerini yer verildi.





Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermesnitan'ın sınır ihlallerini arttırdığını ve sınırdaki durumun giderek kötüleştiğini belirtti.