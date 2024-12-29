Putin'den Taziye ve Başsağlığı Mesajı

Rusya Devlet Başkanı Putin, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi. Görüşmede, kazanın nedenlerinin detaylı bir şekilde incelenmesi için iş birliğine açık olunduğu vurgulandı.

Aliyev: "Kazanın Nedeni Dış Fiziksel-Teknik Müdahale"

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü-Grozni güzergahındaki yolcu uçağının Rusya hava sahasında dış fiziksel ve teknik müdahaleye maruz kaldığını belirtti. Aliyev, uçağın bu nedenle kontrol kaybı yaşadığını ve pilotların cesareti sayesinde Kazakistan'ın Aktau kentine yönlendirilerek iniş yapabildiğini ifade etti. Uçağın gövdesindeki delikler, yolcu ve mürettebatın yaralanması gibi unsurların dış müdahale gerçeğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Uluslararası Araştırma Ekibi Çalışmalara Başladı

Aliyev, olayın aydınlatılması amacıyla uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip oluşturulduğunu ve ekibin soruşturma sürecine başladığını belirtti. Liderler, olayın tüm detaylarının kapsamlı bir şekilde araştırılacağını, sorumluların adalet önüne çıkarılacağını ve sürecin şeffaf şekilde yürütülerek kamuoyunun bilgilendirileceğini teyit etti.

Kazanın Detayları

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den Tataristan’ın Grozni kentine gitmekte olan Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, 25 Aralık günü 67 yolcusuyla havalandıktan sonra Rus hava sahasında dış müdahaleye uğradı. Kontrol kaybı yaşayan uçak, Kazakistan’ın Aktau kentine yönlendirildiği sırada düştü. Kazada 38 kişi yaşamını yitirirken, 29 kişi kurtuldu.

Rusya Hava Savunma Sistemi İddiaları

Kaza sonrası uçağın Rusya'nın hava savunma sistemi tarafından vurulduğuna dair iddialar gündeme geldi. Bu durum, Azerbaycan ve Rusya arasında diplomatik ve teknik düzeyde detaylı bir soruşturmayı zorunlu hale getirdi.