Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut ve Şuşa’yı ziyaret etti

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 60. yaş gününde Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut kasabasını ve Şuşa kentini ziyaret etti. Hadrut kasabasında askerlerle bir araya elen Aliyev, “Toprak bütünlüğümüze yönelik herhangi bir tehdide asla izin veremeyiz” dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev’in eşi Mehriban Aliyeva ve oğulları Haydar Aliyev ile birlikte Hocavend ilinin Hadrut kasabasını ziyaret ederek askeri birliğin açılışına katıldığı belirtildi.