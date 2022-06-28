Ayı, kendisini yangından kurtaran kişiye sevgi gösterdi!

21 Haziran'da Muğla’nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Marmaris yangınında hayvanlar için de seferber olundu. Arama Kurtarma ekipleri ile hayvanseverler yanan alanlarda mahsur kalan hayvanların zarar görmemesi için çalışmalar yaptı, hayvanlar tahliye edildi. Seferberlik sürerken ise akıllara bu video geldi. Videoda kendisini yangından kurtaran kişiye sevgisini gösteren bir ayı var.

Merhamet edenlere Rahman da merhamet eder. Yeryüzündeki hayvanlara karşı merhametli olunuz ki, semadakiler de size merhamet etsin. Hz.Muhammed