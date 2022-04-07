banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 32. hafta heyecanı
TFF'den Cüneyt Çakır hakkında flaş gelişme!
TFF'den Cüneyt Çakır hakkında flaş gelişme!
Benzin ve motorinde bugün! İşte güncel fiyatlar...
Benzin ve motorinde bugün! İşte güncel fiyatlar...

Zümrüt yeşili Arapapıştı Kanyonu ziyaretçilerini ağırlıyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun turizme kazandırdığı Kemer Barajı üzerindeki Arapapıştı Kanyonu, zümrüt yeşili sularının yükselmesiyle birlikte bu yıl da gezginlerin uğrak yeri olmaya başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 2 saatlik tekne gezileri düzenlediği kanyon güzelliğiyle görenleri büyülüyor. Başkan Çerçioğlu ise herkesi bu doğal güzelliği görmeye davet etti.

AYDIN 07.04.2022, 14:21
Zümrüt yeşili Arapapıştı Kanyonu ziyaretçilerini ağırlıyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun turizme kazandırdığı Kemer Barajı üzerindeki Arapapıştı Kanyonu, zümrüt yeşili sularının yükselmesiyle birlikte bu yıl da gezginlerin uğrak yeri olmaya başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 2 saatlik tekne gezileri düzenlediği kanyon güzelliğiyle görenleri büyülüyor. Başkan Çerçioğlu ise herkesi bu doğal güzelliği görmeye davet etti.

Düzenlenen tekne turlarına katılan gezginler kanyona hayran kalırken gezginlerden Gülüm İrem, “Üç yıldır gelmeye çalışıyordum, pandemi ve su seviyesinin düşük olması sebebiyle bir türlü gelememiştim. Çok memnun kaldım, geçekten güzel bir yer yapılmış. Biz gezginiz, bir grup olarak sürekli geziyoruz. Bence burayı şimdiye kadar pazarlamayı beceremiyorduk. Ben de Egeliyim, ama bilmiyorduk. Çok güzel düşünülmüş” şeklinde ifade etti.

Dilek Büyüknohutçu, “Çok zevkli bir geziydi. Özlem Başkan haklı, gerçekten de sekizinci harika. Kanyon olarak da 15 kilometre olması çok güzel. Çok keyifli bir geziydi. Özellikle yerel turizmle yerel halkın da kalkındırılması anlamında çok gerekli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanırken, Birsel Özçelik ise, “Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarını zaten takdir ediyoruz. Burası açıldığında çok merak etmiştik. Daha öncesinde buranın adı yoktu. Turizme kazandırılınca herkeste bir merak uyandı. Hafta sonumuzu gayet güzel değerlendirdik” dedi.

Kendisi de bir turizmci olan Ziynet İğneci ise kanyonu görmeleri için müşterilerini teşvik edeceğinin altını çizdi. İğneci, “İlk defa arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine geldim. Gerçekten de sekizinci harika denildiği kadar var. İyi ki tura katılmışım. İyi ki bu atmosferi gördüm. Çok yer gezdim ama bu kadar güzel bir yer görmedim. Ferah ve doğayla iç içesin. Buradan Özlem Çerçioğlu’na Aydın’a böyle bir yer kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Bir turizmciyim ve Didim Altınkum’da otel işletiyorum. Gelen müşterilerime mutlaka tavsiye edeceğim, görmelerini sağlayacağım. Her şeyiyle mükemmel. İlgi alaka çoktu, bize burasıyla ilgili her şeyi anlattılar. Güzel bir tatil geçirdik” şeklinde konuştu.

Arapapıştı Kanyonu’nun yüksekliği 380 metreyi buluyor. Kuş gözlemcileri için de bir vaha olan kanyonda onlarca tür kuş yer alıyor. Kanyonda Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tekne turlarıyla ilgili 0542 305 95 85 numaralı telefondan bilgi edinilebiliyor.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 07 Nisan 2022
İmsak 05:02
Güneş 06:31
Öğle 13:11
İkindi 16:49
Akşam 19:41
Yatsı 21:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 29 25
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
18°
parçalı az bulutlu