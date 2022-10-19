Ziraat Türkiye Kupası: Eşin Group Nazilli Belediyespor: 2 - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor:1

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turunda Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor’u konuk eden Eşin Group Nazilli Belediyespor, rakibini 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Stad: Nazilli İlçe

Hakemler: Talha Öztürk xxx, Ali Kılıç xxx, Şefik Öner xxx

Eşin Group Nazilli Belediyespor: Hasan xxx, Fatih xxx (Dk.46 Ahmet Karadayı xxx), Mert Özyıldırım xxx, Şükrü Kaan xxx (Dk.81 Çağrı xxx), Alim xxx, Emre xxx, Bilal xxx, Hakkı Can xxx (Dk.86 Nurettin xxx), Cemal xxx (Dk.60 Ahmet Gökbayrak xxx) Doğukan xxx, Berkay xxx

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: Ali Alper xxx, Uğur Arslan xxx, Volkan xxx, Mithat xxx (Dk.75 Talha Enes xxx), Mustafa xxx (Dk.68 Mustafa Fettahoğlu xxx), Ömer Faruk xxx, Kerem xxx, Adem Metin xxx (Dk.58 Yusuf Ensar xxx), Hakan xxx, Sirac xxx (Dk.75 Melik xxx), Mehmet Can xxx

Sarı kart: Bilal (Eşin Group Nazilli Belediyespor) - Yusuf Ensar (Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor)

Goller : Dk.64 Ahmet Gökbayrak, Dk.81 Kaan (Eşin Group Nazilli Belediyespor) - Dk.24 Mustafa (Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor)