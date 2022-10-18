Ziraat Türkiye Kupası: Altay: 1 - Efeler 09 FK: 2
Ziraat Türkiye Kupası 3. Turunda Efeler 09 FK, uzatmaya giden maçta deplasmanda Altay’ı 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Turunda Efeler 09 FK, uzatmaya giden maçta deplasmanda Altay’ı 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Burak Olcar xx, Mehmet Dura xx, Buğra Can Semercioğlu xx
Altay: Eren Karataş x, Kutay Yokuşlu xx, Tugay Gündem xx, Sefa Özdemir xx(Mehmet Kaymaz dk. 106 ?), Onur Efe xx(Ali Solmaz dk. 83 ?), Mehmet Gündüz x(Salih Oktay dk. 75 x), Ege Parmaksız x(Enes Yetkin dk. 63 x), Ali Kızılkuyu x(Arda Gezer dk. 63 x), Erdem Özcan x, Murat Uluç xx, Nurettin Küçükdeniz x(Enes Öğrüce dk. dk. 75 x)
Yedekler: Ulaş Özçelik, Mustafa Çalışkan, Efe Pehlivan
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Efeler FK: Alper Özdemir xx, Murat Sevimler xx, Ahmet Sağ xx, Mahmut Emin Kabul xx(Recep Daylak dk. 65 x), Emrah Öztürk xx(Furkan Çarkçı dk. 46 x), Serdar Sabun xx, Fatih Bozok xx(Furkan Tuşik dk. 95), Kaan Yılmaz xx(Hakan Can Durdu dk. 46 x), Adnan Gülen xxx, Furkan Cinkaya x(Mustafa Ekin dk. 75 x), Berkcan Cengiz xx(Uğur Çetinkaya dk. 86 ?)
Yedekler: Emirhan Emir
Teknik Direktör: Veyis Kanber
Goller: Murat Uluç (dk. 12)(Altay), Serdar Sabun (dk. 45 pen), Adnan Gülen (97)(Efeler 09 FK)
Sarı Kartlar: Mahmut Emin Kabul (Efeler 09 FK), Arda Gezer, Enes Öğrüce, Erdem Özcan, Salih Oktay (Altay),