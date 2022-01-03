Ziraat Odası Başkanları çiftçinin durumunu anlatmak için Ankara’ya hareket etti

Aydın’daki ziraat odalarının başkanları son günlerde başta gübre olmak üzere tarımdaki diğer girdi maliyetlerindeki artışa bağlı çiftçinin içinde bulunduğu durumu görüşmek üzere Ankara’ya gidiyor. Başta Tarım Bakanı olmak üzere ilgili bakanlıklarla görüşecek olan heyet, çiftçinin içinde bulunduğu durumu anlatıp desteklemelerin güncellenmesini isteyecek.

Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Köşk Ziraat Odası başkanı Veli Tuna, Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakcıoğlu, Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç, Bozdoğan, Ziraat Odası Başkanı Galip Özel, Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Yüksel Yılmazoğlu, Kuyucak Ziraat Odası Başkanı Abdullah Sevgi ve diğer ilçelerin Ziraat Odası Başkanları Ankara’ya hareket etti.

Ziyaretlerin temel amacının tarımdaki artan girdi maliyetleri olduğunu belirten Efeler Ziraat Odası başkanı Mehmet Kendirlioğlu, “Son bir yıl içerisinde başta gübre, akaryakıt, tarım makineleri, elektrik, tohum ve diğer kalemler olmak üzere tarımda kullanılan her şeye ciddi oranda zam geldi. Talebimiz; ilgililerden engellenemeyen fiyat artışlarına karşın çiftçiye verilen desteklemelerin arttırılması” diyerek çiftçinin yaşadığı sıkıntıları ilgili bakanlıklara bizzat aktaracaklarını kaydetti.

Program kapsamında Tarım Bakanlığı başta olmak üzere Enerji ve diğer ilgili bakanlıkları heyet olarak ziyaret edeceklerini kaydeden Köşk Ziraat Odası Başkanı Veli Tuna, “Ankara programımız Salı günü başlıyor. İlgili bakanlıklara tek tek gidip çiftçinin sıkıntılarını dile getireceğiz” diye konuştu.