Ziraat Fakültesi, OliveTech Fuarı’na katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü önderliğinde Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Toprak ve Bitki Besleme Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri Olive Tech Fuarı’na katılım sağladı.

Öğretim üyeleri tarafından, öğrencilerin fuara katılmalarının teorik bilgilerin uygulamadaki örneklerini bizzat görmelerini, firmalarla, kurumlarla ve Ar-Ge kuruluşları ile tanışmalarını, mesleki bilgi ve deneyim yanında fuar kültürü edinmelerini sağladığı ifade edildi.