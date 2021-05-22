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Ziraat Fakültesi öğrencilerine TÜBİTAK’tan destek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğrencileri tarafından 2021 yılı içerisinde Doç. Dr. Aytül Uçak Koç’un danışmanlığında TÜBİTAK’a sunulan 2209-A kapsamında 1yeni proje daha desteklenmeye değer görüldü.

AYDIN 22.05.2021, 09:01
Ziraat Fakültesi öğrencilerine TÜBİTAK’tan destek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğrencileri tarafından 2021 yılı içerisinde Doç. Dr. Aytül Uçak Koç’un danışmanlığında TÜBİTAK’a sunulan 2209-A kapsamında 1yeni proje daha desteklenmeye değer görüldü.

Kadir Demirtaş’ın yürütücü, Alaattin Demirel’in araştırıcı olduğu ’Arı Zehri Verimi ve Zehir Bez Parametreleri Üzerine Mevsim ve Genotipin Etkisi’ başlıklı proje desteklenecek. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.
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