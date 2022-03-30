Ziraat Fakültesi öğrencileri doğa yürüyüşü gerçekleştirdi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi öğrencileri, Efeler ilçesinde bulunan Tabakhane Deresi’nde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Koranavirüs nedeniyle okuldan ve doğadan uzak kalan öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşte keyifli anlar yaşandı. Yürüyüşte Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu ise öğrencilere mangal ikram etti.

Öğrencilerin doğa içinde yer almalarını arzu ettikleri, bunun sağlıklı bir şekilde yaşamaları ve eğitimleri için önemli olduğunu belirten Dekan Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, yürüyüşlerin devam edeceğini söyledi.