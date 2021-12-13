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Zihinsel Engelli “Yaşar Amca”, bölge esnafının göz bebeği oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde, yıllardır su satarak geçimini sağlayan 55 yaşındaki zihinsel engelli Yaşar Çırak, güler yüzüyle bölge esnafının göz bebeği oldu.

AYDIN 13.12.2021, 09:46
Zihinsel Engelli “Yaşar Amca”, bölge esnafının göz bebeği oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde, yıllardır su satarak geçimini sağlayan 55 yaşındaki zihinsel engelli Yaşar Çırak, güler yüzüyle bölge esnafının göz bebeği oldu.

Aydın’ın Efeler ilçesinde, her gün yakasına taktığı bir çok partiye ait rozet ve kravatı ile işe gelen zihinsel engelli Yaşar Çırak (55), seyyar tezgahında sattığı sularla geçimini sağlıyor. Zihinsel engeline rağmen geçim kaygısına düşen ve yıllardır Sevgi Yolu’nda su satarak ekmeğini kazanan Çırak, bölge esnafının da göz bebeği oldu. Her gün erken saatlerde uyanıp üstünü giydikten sonra kravatı ve rozetlerini takmayı unutmayan Çırak, günde ortalama 25 su satıyor. Yüzündeki gülümsemeyi hiç bırakmayan Çırak, her gün işe giderken kendisine seslenen caddedeki esnafları selamlamayı, bazılarının dükkanına girip çayını içmeyi de ihmal etmiyor.

“Her zaman destek oluyorlar”

Gençliğinde huzurevinde çalıştığını ve işten çıkarıldıktan sonra ayakkabı boyacılığı yaptığını şimdi ise su satarak ekmeğini kazanmaya çalıştığını ifade eden Çırak; “Daha önce huzurevinde çalışıyordum ama işten çıkardılar, emekli olamadım. Sonrasında da buralarda ayakkabı boyayarak, su satarak ekmek paramı kazanmaya çalışıyorum. Çok şükür işlerim iyi. Esnaf arkadaşlar da yardımcı oluyor, her gün su alıyorlar benden. Beni seviyorlar, bana her zaman destek veriyorlar. Günde 25 civarı su satıyorum” dedi.

“Yaşar Amca göz bebeğimiz”

Sevgi yolunun en kıdemli kişisinin de Yaşar Çırak olduğunu belirten bölge esnaflarından Yiğit Özer; “Birkaç yıl önce buraya geldiğimde Yaşar Amcayı tanıdım. Çok sevecen, herkes tarafından saygı gören ve bir isteği iki edilmeyen biridir. Onun ricası herkes için emir gibidir. Ancak hiç kimseye de yük olmamaya özen gösterir. Yaşar Amca göz bebeğimiz. Daha önce korona virüse yakalandı ve hastaneye yattı. O sırada herkes onun sordu, yokluğu herkesi üzdü” dedi.

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