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Zeytinyağı hırsızları yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde üç ayrı depodan zeytinyağı çalan şüpheliler polis tarafından yakalandı.

AYDIN 15.06.2021, 10:35
Zeytinyağı hırsızları yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde üç ayrı depodan zeytinyağı çalan şüpheliler polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli’de değişik tarihlerde üç ayrı depodan yüklü miktarda zeytinyağı çalan üç şüpheli polisin yaptığı titiz çalışma sonucu tespit edildi. Tam izlerini kaybettirdiklerini düşünen şüpheliler polisin evlerine yaptığı baskınla yakalandı. Şüpheli şahıslar N. H. T. (21), T. K. (37) ve Y.B.(25) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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