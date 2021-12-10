Zeytinyağı fiyatları, bir ayda en yüksek rakama ulaştı

Aydın’ın önemli ihracat ürünlerinden olan ve kalitesi yüksek olan zeytinyağının, bu yıl rekoltesinin düşük olması sebebiyle alım fiyatları arttı. Kasım ayında 33 TL olan zeytin yağı alım fiyatı son bir ayda yüzde 33 artarak 44 TL’ye yükseldi.

Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle zeytinin rekoltesinde düşüş yaşandı. Düşen rekolteye rağmen kalitesi yüksek olan zeytinyağında yaşanan alım fiyatlarındaki artış ise dikkat çekmeye başladı. TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Birliği tarafından Kasım ayında 33 TL olarak açıklanan zeytinyağı alım fiyatı, son 1 ay içerisinde yaklaşık yüzde 33 oranında artış yaşadı. Aralık ayı itibariyle 44 TL’ye yükselen zeytinyağı alım fiyatı, bugüne kadarki en yüksek rakama ulaştı.