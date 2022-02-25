Zeytinde budama sezonu başladı, bıçakçılarda yoğunluk arttı

Türkiye’nin önemli zeytin üretimi yapılan kentlerinden olan Aydın’da, hasat sezonu biterken budama telaşı sardı. Üreticiler yeni sezon için hazırlıklara başlarken, bıçakçılarda da testere bileme yoğunluğu arttı.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da zeytin sezonunun bitmesi ile birlikte zeytin ağaçlarını budama hazırlıkları başlarken bıçakçılarda da testere satışları ve bileme yoğunluğu arttı. Zeytin ağaçlarını gelecek sezona hazırlamak isteyen üreticiler ise testerelerini biletmek ya da yenisini almak için bıçakçıların yolunu tuttu.

Kaliteli testere ile daha az yorularak kolayca işlemlerin yapılabileceğini ifade eden “Bıçakçı Hakkı” lakabıyla bilinen bileme ustası Hakkı Karakaya; “Zeytin sezonu bu sene havaların soğuk olmasından dolayı geç başlamıştı, şimdi hasatlar bitti. Zeytin üreticilerinde de budama hazırlıkları başladı. Bizim de işlerimizde yoğunluk arttı. Testere almaya gelen müşterilerimize yapacakları işe ve ağaç adetlerine göre testere öneriyoruz. Testere satışlarının yanı sıra testere bilemelerini de yapıyoruz. Bilemeler de testerenin türü farketmeksizin tanesi 15 TL’den bileniyor. Bilerken 3 işlemden geçiyor. Makine ile bileme yapıyoruz. Bilemenin püf noktaları var ama en önemlisi ise dikkat eksikliği olmaması. Çünkü aynı zamanda riskli bir iş, dikkatin dağılmaması gerekiyor. Testere alırken çeliğine dikkat edilmeli. İyisini alırsa bir üretici daha az yorulur. Kaliteli bir testere ile çok fazla yorulmazsın. İnce veya kalın dal, sırık testere gibi çeşitler de var. Satışlar da ise testerenin kalitesine ve türüne göre 30 ile 200 TL arasına kadar fiyatlar değişiyor” dedi.

“Budama hazırlıkları başladı”

Aydın’ın İncirliova ilçesi Arzular Mahallesi’nde çocukluğundan bu yana zeytincilikle uğraşan 34 yaşındaki üretici Mehmet Akkaya; “Biz atadan beri bu işleri yapıyoruz. Kendi arazimde işlerimizle uğraşıyoruz. Hala daha dedemizin yanında ailecek hep beraber çalışıyoruz. Aile çiftçiliği yapıyoruz. Zeytin hasadımızı bitirdik, şimdi de budama dönemine geçeceğiz. Ancak çalışacak insan bulmakta çok güçlük çekiyoruz. Maalesef bu işi yapanlar günden güne azalıyor. Yeni nesil gençlerden bu işi yapan yok. Merak edip öğrenmek isteyen de yok. Bu sebeple işleri yapmakta, bağ, bahçe işlerini takip etmekte zorlanıyoruz. Şimdi budama işlerimize başlayacağız. Onun için hazırlıklarımıza başladık. Testere almaya geldim. Genelde yeni testere almak daha mantıklı oluyor bileme yaptırsak da çok verim alamıyoruz. Zeytin ağaçlarımızı gelecek sezona hazırlıyoruz. Bu sene yağışlar güzel oldu. İnşallah önümüzdeki sezon daha verimli olacak, umutluyuz” dedi.