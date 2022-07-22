Zeytin sineği ile mücadeleye dikkat çekildi

Aydın’ın Didim ilçesinde zeytin sineği zararlısı ile mücadelenin önemine dikkat çekildi.

Zeytin ağacı varlığı bakımında Aydın’da önemli bir yeri olan Didim’de üreticilere zeytin sineği uyarısında bulunuldu. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, zararlının meyveye verdiği hasardan bahsedilerek, “Zeytin sineği larva döneminde, meyve etinde zarara neden olur. Larva gelişme süresince, çekirdek etrafında galeriler açarak beslenir. Böylece meyvelerin çürüyerek dökülmesine, zeytinyağı miktarının azalmasına, kısmen de yağda asitliğin yükselmesine neden olur. Özellikle sofralık zeytinlerde, zararı daha büyük önem taşımaktadır” denildi.