Zeytin hırsızları suçüstü yakalandı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde bir bahçeden zeytin çalan üç hırsız topladıkları 50 kilogram zeytin ile birlikte suçüstü yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Asayiş ekiplerince tarımsal ürün hırsızlığının engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Erbeyli Mahallesi Yaylakuyu mevkiinde icra edilen devriye esnasında Ü.S. isimli şahsın bahçesinden U.A., H.A. ve I.Ç. isimli şahıslar hırsızlık yaparken yanlarında 50 kilogram zeytin ile suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen zeytinler mal sahibine teslim edilirken, yakalanan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.