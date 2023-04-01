Zeytin bahçesinden uyuşturucu çıktı
AYDIN İL JANDARMA KOMUTANLIĞI KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR ÇERÇEVESİNDE ZEYTİN BAHÇESİNDE YAPILAN ARAMALARDA BİR MİKTAR UYUŞTURUCU MADDE, 7 KÖK KENEVİR BİTKİSİ VE 1 ADET HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde zeytin bahçesinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 7 kök kenevir bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yağdere Mahallesi’nde 2 şüpheli şahsa yönelik zeytin bahçesinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin maddesi, 7 adet kök kenevir bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şahıslar da jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.