Zenginliğe Farklı Bir Bakış projesinin ilk kısmı tamamlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa hazırlamış oldukları Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 4004 Doğa ve Bilim Okulları Destek Programı çerçevesinde desteklenen ‘Zenginliğe Farklı Bir Bakış: Endemik Bitkilerimiz ve Tüllüşahın Hikayesi’ başlıklı projenin ilk kısmı tamamlandı.

Aydın ili nitelikli okullar çerçevesinde yer alan 10. ve 11. sınıf 20 öğrencinin eğitim aldığı projede, toplam 17 akademisyen ve uzman görev aldı. Proje başlığına uygun olarak 30 etkinliğin gerçekleştiğini belirten proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Mithat Evrim Demir, “Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Kuşadası Yaylaköy ziyaretlerini içeren arazi çalışmaları, drama ve sanat etkinlikleri, web teknolojileri ile öğrenme uygulamaları ve laboratuvar çalışmalarıyla desteklenen projenin temel hedefi, doğaya duyarlı bireylerin yetiştirilmesini sağlamak” dedi.

Projenin ikinci etabı, 29 Ağustos - 2 Eylül 2022 tarihleri arasında 20 öğrenci ile gerçekleştirilecek.