Zeki Müren şarkılarıyla Aydın’da anıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Orkestrası, “Sanat Güneşi” Zeki Müren’i anma konseri düzenledi. Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen konserde, Zeki Müren ile özdeşleşmiş 28 sanat müziği eseri seslendirildi.

Konserde Şef Murat Akyüzlü yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ve solistler tarafından “Hiçbir Şeyde Gözüm Yok”, “Gitme, Sana Muhtacım”, “Biz Ayrılamayız”, “Beklenen Şarkı”, “İşte Benim Zeki Müren” gibi sanatçıyla bütünleşmiş eserler seslendirildi.

Konsere izleyen vatandaşlar, Türkiye’nin “Sanat Güneşi” Zeki Müren’i unutmadığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.