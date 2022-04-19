‘Zamanın Düzeni’ isimli sergi İbramaki Sanat Galerisi’nde

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, ressam Sıla Güven’in ‘Zamanın Düzeni’ isimli resim sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Yağlıboya tekniğiyle hazırlanmış 24 eserin yer aldığı sergi bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

Ressam Sıla Güven’in ‘Zamanın Düzeni’ isimli resim sergisi, İbramaki Sanat Galerisi’nde düzenlenen bir kokteyl ile kapılarını açtı. Fransa’da görsel sanatlar üzerine eğitim gören Güven’in yağlıboya tekniğiyle hazırlanmış 24 eserinin yer aldığı sergi sanatseverlerin beğenisini aldı. Sanatçının uzayla ilgili bilimsel çalışmalardan esinlenerek yaptığı resimler, İbramaki Sanat Galerisi’nde 24 Nisan Pazar gününe kadar görülebilecek.

Kuşadası Belediyesi’ne ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ettiğini belirten Sıla Güven, “Resimlerimde bilimsel konuları ele alıyorum. Ayrıca topladığım keten lifi, toprak, kum, çakıl taşı, deniz kabuğu, kuş tüyü ve kozalak gibi farklı malzemeleri de kullanarak eserlerime doku kazandırıyorum. Altıncı kişisel sergimi Kuşadası’nda açtığım için çok mutluyum” dedi.