Zabıtalar çağa ayak uydurdu, Ginger’la denetimler başlıyor

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent merkezinde zabıtaların denetim ve gözetim faaliyetini daha hızlı yapabilmeleri amacıyla 2 yeni motosiklet ile 7 adet elektrikle çalışan Ginger aldı. Mobil ekip sayısını artıran Kuşadası Belediyesi bu sayede vatandaşların talep ve şikayetlerine daha hızlı cevap verebilecek.

Kuşadalı vatandaşlar ile kenti ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin huzurlu bir ortamda vakit geçirmeleri için çalışan Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, mobil ekiplerine 2 adet yeni motosiklet ve 7 adet Ginger (2 veya 3 tekerlekli kara taşıtı) ekledi. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bundan sonra Kadınlar Denizi, Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı ile sahil bandındaki denetimlere Ginger kullanarak gidecek. Bu sayede zabıta memurları, trafiğe kapalı alanlarda kent halkı ile turistleri rahatsız eden dilenci, seyyar satıcı veya benzeri durumlara zamanında ve hızlı bir şekilde müdahale edebilecek.

“Teknolojiden faydalanmaya devam edeceğiz”

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda kent halkının huzuru için teknolojinin sunduğu imkanlardan sonuna kadar faydalandıklarını belirten Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Can, “Daha önce seyyar satıcılara karşı drone ile denetleme yapmaya başlamıştık. Şimdi de mobil ekiplerimizi 7 adet ginger ve 2 tane motosiklet ile güçlendirdik. Bu sayede halkın huzurunu daha hızlı bir şekilde sağlayacağız” diye konuştu.