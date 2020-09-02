Zabıta Daire Başkanı Genç; "Meslektaşlarımla gurur duyuyorum"
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANI HAKAN GENÇ, ZABITA HAFTASI DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Hakan Genç, Zabıta Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Zabıta Daire Başkanı Genç’in Zabıta Haftası mesajında şu ifadeler yer aldı; "Zabıta Teşkilatımız 4 Eylül 1826 tarihinde kurulmuştur. Bu kuruluş gününe bağlı olarak ülkemizde 1-7 Eylül tarihleri arası Zabıta Haftası olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda; beldelerimizin düzenini, halkımızın sağlık, huzur ve esenliğini sağlamakla görevli zabıta teşkilatımızın Zabıta Haftası’nı ve 194. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Tüm meslektaşlarıma, büyük bir özveri ve fedakarlık içerisinde çalışan, birlikte çalışmaktan büyük bir gurur ve onur duyduğum mesai arkadaşlarıma en içten sevgi, saygı selamlarımı sunar, başarılar dilerim"
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